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Мурманская область. Арктика (16+)21.08.22 09:00

В Воскресенском Николаевской области подразделениями ВСУ заминирован мост через реку Ингул и подходы к нему – подготовлена очередная провокация

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями гражданских объектов в военных целях.

«В Донецкой Народной Республике, как сообщает function.mil.ru, в Белицком украинскими националистами в школе №9 (ул. Труда) оборудованы опорный пункт, позиции артиллерии и РСЗО, при этом эвакуация мирных жителей из близлежащих домов не проводилась, националисты используют их в качестве «живого щита»;

в Новодмитровке на территории школы (ул. Севастопольская) подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, казармы и склады боеприпасов, развернули блокпосты и огневые точки, подходы к учреждению заминировали, но местное население об этом умышленно не предупреждено;

в Константиновке на территории школы №16 (ул. Преображенская) дислоцируются украинские вооружённые формирования, а на прилегающей территории размещены бронетехника и РСЗО, из которых систематически обстреливаются близлежащие населённые пункты.

В Николаеве на территории школ №36 (ул. Пограничная) и №64 (ул. Архитектора Старова) дислоцированы боевики националистических батальонов, оборудованы склады боеприпасов и размещена бронетехника, при этом жители прилегающих жилых кварталов в безопасные места не эвакуированы.

Подобные преступные действия украинских властей демонстрируют полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права.

Кроме того, по имеющейся достоверной информации, в Воскресенском Николаевской области подразделениями ВСУ заминирован мост через реку Ингул и подходы к нему, а также обочины прилегающей автомобильной дороги, при этом местное население об этом умышленно не предупреждено. Боевики планируют мост взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские Вооружённые силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры.

Ещё раз акцентируем внимание на том, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооружённые силы России и воинские формирования народных республик Донбасса не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры».

 

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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