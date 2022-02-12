В воскресный день - все на хоккей в онлайн-формате

В это воскресенье, 13 февраля, состоится очередной домашний матч хоккейного клуба «Мурман». В 13.00 «Мурман» сразится с командой «Динамо» из Москвы на льду стадиона «Строитель». К сожалению, матч пройдет без зрителей. Этого требует эпидемиологическая ситуация в Мурманской области.

Однако наблюдать за любимыми игроками можно будет посредством прямой трансляции, которая будет организована на официальном YouTube-канале команды. Время болеть за «Мурман»! Поэтому ровно в 13.00 в это воскресенье подключайтесь к прямой трансляции.

Напомним, хоккейный клуб «Мурман» является самой северной профессиональной командой по хоккею с мячом и единственной командой в Мурманской области, выступающей в высшем дивизионе отечественного спорта. Поддержка клуба обеспечивается средствами из регионального и муниципального бюджетов и силами попечительского совета клуба. АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из его основных партнеров. Помимо спонсорской поддержки, портовики помогают содержать и готовить к матчам домашнюю арену клуба стадион «Строитель» и содействуют развитию юношеского спорта.