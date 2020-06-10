В восстановлении железнодорожного сообщения с Мурманском задействованы более 100 военнослужащих

Специалисты железнодорожных и инженерных войск Западного военного округа (ЗВО) продолжают выполнять задачи по восстановлению железнодорожного сообщения по маршруту Санкт-Петербург – Кола – Мурманск в связи с обрушением железнодорожного моста через реку Кола.

За время работ, которые ведутся с 5 июня, вывезено более 21 тысячи кубических метров выработанного грунта и породы, завезено 2,5 тысячи кубических метров щебеночного балласта, выполнено уплотнение основной площадки земляного полотна протяженностью около 3 километра , на большей части которой уже уложены шпалы и рельсы.

После проведённого подрыва на обходном участке железнодорожного пути в Кольском районе Мурманской области военнослужащие ЗВО продолжают вывозить скальный грунт. В работах задействованы полноприводные самосвалы «КамАЗ» и другая специальная техника железнодорожных войск.

Военными железнодорожниками ЗВО, прибывшими 5 июня к месту проведения работ по восстановлению железнодорожного сообщения, производится выемка грунта на участке строительства обходного железнодорожного пути.

Инженерными подразделениями ЗВО продолжена работа по бурению шурфов с помощью новейшей бурильно-ударной машины БУМ-2, бурильных установок и ручных гидравлических инструментов в труднодоступных местах для подготовки закладки зарядов и рыхлению скальной породы.

Все работы по круглосуточной посменной отсыпке насыпи для железнодорожного полотна протяженностью около 6 километров в целях восстановления железнодорожного сообщения проводятся в соответствии с графиком. Объём земляных работ составляет свыше 60 тысяч кубических метров.

Всего для выполнения задачи по оказанию помощи в восстановлении железнодорожного сообщения в Мурманской области задействованы более 100 военнослужащих и свыше 40 единиц специальной военной техники железнодорожных и инженерных войск ЗВО.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, мероприятия по оказанию Минобороны России помощи в восстановлении железнодорожного сообщения на участке железной дороги Кола – Выходной в Мурманской области проводятся в соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу.