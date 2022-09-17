В восточном районе Севморпути устойчивое ледообразование ожидается на 10-14 суток раньше

В восточном районе Севморпути ожидается начало устойчивого ледообразования на 10-14 суток раньше среднемноголетних и ледовые условия тяжелее, чем в 2021 году. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Главное управление Северного морского пути», введённом в работу 15 сентября 2022 года. Там же опубликована схема вывода судов из порта Певек в восточном и западном направлении.

«На сайте также размещается информация о поступивших на рассмотрение в «ГлавСевморпуть» заявлениях на плавание судов в акватории Севморпути, выданных разрешениях и уведомлениях об отказе в выдаче разрешения на плавание, навигационная и гидрометеорологическая информация, данные о движении судов и иные сведения, относящиеся к акватории Северного морского пути, - пояснил генеральный директор ФГБУ «ГлавСевморпуть» Александр Ольшевский. - Ранее информация размещалась на сайте ФГБУ «Администрация Северного морского пути».

Заявления на плавание в акватории Северного морского пути можно подавать как по электронной почте: apps@rosatom.ru, как и на сайте в соответствующем разделе «Рассмотрение заявлений».

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2022/09/16/11467-v-vostochnom-rayone-sevmorputi-ustoychivoe-ledoobrazovanie-nachalos-na-10-14-sutok-ranshe/