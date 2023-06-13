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Мурманская область. Арктика (16+)13.06.23 21:45

В войсковых частях Северного флота проходит учебный сбор с гражданами, пребывающими в запасе

В ходе сбора военнослужащие запаса повышают свои профессиональные навыки и знания, с ними проводятся занятия по тактической, огневой, разведывательной, инженерной, военно-медицинской, физической подготовке, военной топографии, радиационной, химической и биологической защите.

Также в период сбора специалистами регионального центра психологической работы (Северного флота) осуществляется изучение индивидуально-психологических особенностей военнослужащих запаса, проводятся занятия, направленные на формирование психологической устойчивости и способности действовать в различных условиях боевой обстановки.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, с военнослужащими запаса проводятся как теоретические, так и практические занятия, в ходе которых они выполняют боевые стрельбы из различных видов стрелкового оружия.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12470308@egNews

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