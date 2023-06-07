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Мурманская область. Арктика (16+)07.06.23 18:00

В возможности искусственного интеллекта больше других верят программисты и дизайнеры

В том, что искусственный интеллект не справится с его рабочими обязанностями, убеждён каждый четвёртый россиянин, причём старшее поколение разделяет такое мнение втрое чаще молодёжи. Выше всего потенциал нейросетей оценивают программисты и дизайнеры, а тех, кто убежден в их бесполезности применительно к своей специальности, больше всего среди медсестер, менеджеров по логистике и врачей.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Россияне пока не чувствуют особой конкуренции со стороны искусственного интеллекта. Каждый четвертый (24%) убеждён, что нейросети не смогут выполнить даже малую часть его рабочих обязанностей, каждый пятый (19%) — что умные алгоритмы справятся максимум с десятой долей его работы. В среднем же россияне, которые готовы признать возможности компьютерного разума, оценивают потенциал ИИ в плане выполнения их должностных обязанностей на 33%.

В полной неспособности нейросетей выполнять их функции старшее поколение убеждено втрое чаще, чем молодёжь до 24 лет (32% против 11%). В целом потенциал искусственного интеллекта мужчины оценивают выше женщин: среднестатистический представитель сильного пола считает, что новые технологии смогут выполнять 33% его работы, тогда как среди женщин этот показатель составляет только 28%. Больше других в возможности нейросетей верит также молодёжь (в среднем 35%) и опрошенные с доходом менее 30 тысяч рублей (36%).

Убеждённых, что нейросеть никак не поможет им в работе, больше всего среди медицинских сестер (45%), менеджеров по логистике (36%), врачей (32%). По средним оценкам медсестер, готовых признать, что в будущем без искусственного интеллекта не обойтись, ИИ справится с шестой частью их работы, по средним оценкам логистов и врачей — менее, чем с четвертью их обязанностей (23 и 24 соответственно).

Выше всего потенциал искусственного интеллекта применительно к своей профессии оценивают программисты (по их средним оценкам компьютерный разум сможет взять на себя 37% их типичных функций), дизайнеры (33%), PR-менеджеры и менеджеры по продажам (по 32%).

Время проведения опроса: 5 мая — 5 июня 2023 года.

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