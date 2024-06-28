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Мурманская область. Арктика (16+)28.06.24 12:30

В вузах началась приёмная кампания по новым правилам

В российских вузах началась приёмная кампания, в правила подачи документов в последние годы внесли несколько изменений. Так, студенты теперь должны расставить в заявлении на поступление сквозные приоритеты, то есть не просто выбрать несколько учебных программ в рамках одного вуза, а расставить их в порядке предпочтения. Также изменились сроки и условия целевых договоров. «Известия» объясняют, что нужно знать абитуриенту в 2024 году, чтобы повысить шансы на зачисление.

Как и куда подавать заявление?

Подать документы для поступления на очную форму обучения можно с 20 июня по 20 июля. Сегодня абитуриент может одновременно поступать в пять вузов, в каждом из них — на несколько специальностей, но не более чем на пять (их число самостоятельно ограничивает каждый вуз). При этом, заполняя заявление в каждом вузе, он должен расставить приоритеты, присвоив выбранным специальностям номера в порядке убывания, где один — та учебная программа, на которую поступающий больше всего хочет попасть. Таким образом, он ранжирует специальности, а вуз учитывает это, внося абитуриента в конкурсные списки. Если он не проходит по баллам по самому желанному направлению, он переходит в конкурс на следующую в списке. Важно помнить, что при подаче документов в несколько университетов приоритеты должны совпадать.

Хитрость заключается в том, что вуз ограничивает число специальностей, на которые можно податься, но не число учебных программ. Каждой специальности присвоен уникальный код ОКСО (Общероссийский классификатор специальностей по образованию – Ред.), и в рамках одного кода можно выбрать несколько учебных программ, присвоив каждой свой приоритет. Однако важно заранее проверить, как вуз формирует конкурсные списки:

на каждую образовательную программу в рамках специальности;

на несколько программ одновременно;

на специальность.

Если на каждую образовательную программу проводится свой конкурс, то можно расставить приоритеты на все, и это будет засчитано как одна выбранная специальность под одним кодом ОКСО. Менять расставленные приоритеты можно до тех пор, пока не закончился срок приема заявлений в вузе.

Расставлять приоритеты можно сразу на несколько форм обучения в рамках одной специальности, например на очную и очно-заочную. Также разрешается подать одновременно заявления на платную и бесплатную формы, при этом необязательно расставлять в них одинаковые приоритеты. В рамках каждого заявления на платную либо бесплатную форму обучения можно выбрать несколько специальностей. Подавая документы сразу на обе формы, абитуриент избежит риска опоздать с заявлением на платное обучение, если будет ждать результатов всех конкурсов на бюджет. При этом он может быть уверен, что без его согласия зачисление на платное отделение не произойдет.

Вводятся изменения и в способы подачи документов. Теперь это можно сделать в том числе через МФЦ. Остаются и прежние варианты: направить документы можно по почте, через сервис «Госуслуги» или на официальном сайте вуза. Также по-прежнему можно подать документы, посетив приемную комиссию в университете.

Сроки приёма документов и зачисления в 2024

20 июня — начало приёма документов. Для подачи заявления не обязательно ждать получения документов о среднем образовании.

20 июля — последний день приёма документов. При этом:

с 7 по 20 июля — для поступающих с прохождением дополнительных вступительных испытаний творческой или профессиональной направленности;

с 10 по 20 июля — для поступающих с прохождением других вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно;

с 20 по 25 июля — для поступающих без прохождения вступительных испытаний;

27 июля — публикация конкурсных списков. Проходит в несколько этапов;

28 июля — окончание приема оригиналов документов об образовании от поступающих с приоритетным правом зачисления;

с 29 по 30 июля — публикация приказов о зачислении для поступающих с приоритетным правом зачисления;

3 августа — окончание приема оригиналов документов об образовании на основном этапе зачисления;

с 4 по 9 августа — публикация приказов о зачислении на основном этапе;

20 августа – завершение приема документов от поступающих на платное обучение.

Новые правила заключения целевых договоров

С 1 мая вступили в силу новые правила заключения целевых договоров абитуриента с заказчиком. Теперь можно заключить только один такой договор на обучение по одной специальности. К тому же, изменились условия: появился максимальный предельный срок обязательной отработки выпускника, который равен пяти годам. Минимальный по-прежнему остается три года. В качестве одной из сторон договора теперь может выступать вуз — в случае если будущий работодатель предъявляет требования к успеваемости студента. Перенесли и сроки подписания бумаг — теперь договор подписывается только после зачисления абитуриента в рамках целевой квоты. В случае если он зачислен, но договор подписать отказывается, вуз отчислит студента или переведёт на платное отделение.

Появилась единая платформа для поиска целевых программ обучения — «Работа в России». Там абитуриент может найти вузы и специальности с целевыми программами, увидеть места работы, на которые нужны специалисты, узнать меры поддержки и условия заказчика. Так, при поиске программы «Биоинженерия и биоинформатика» можно выбрать обучение в МГУ для будущей работы в Институте эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве. Заказчик готов выплачивать студенту ежемесячную стипендию и обязуется принять на работу в соответствии со штатным расписанием на полный день.

Сколько действуют результаты ЕГЭ

Результаты ЕГЭ действительны в течение пяти лет. В 2024 году можно поступить в вуз с итогами ЕГЭ, сданных в 2020–2024 годах. Экзамены, сданные в 2024 году, действительны до приемной кампании — 2028. После этого нужно будет записаться, подав заявление по месту жительства, чтобы снова сдать ЕГЭ по необходимым для поступления предметам.

В 2024 году основной этап ЕГЭ проходит с 23 мая по 5 июля. Выпускники сдают два обязательных предмета — русский язык и базовую математику — и несколько дополнительных по выбору. При это один предмет можно пересдать, пока идёт приёмная кампания. Действительным будет считаться результат пересдачи, первый результат в этом случае аннулируется. Пересдать предметы можно 4 и 5 июля.

 

«Известия».

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