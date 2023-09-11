В выборах депутатов местных советов в 10 муниципальных образованиях региона приняли участие всего 28,68% избирателей

В Мурманской области в единый день голосования 10 сентября 2023 года прошли выборы депутатов местных советов в 10 муниципальных образованиях.

Как сообщает Избирательная комиссия Мурманской области, в ТИК и УИК досрочно проголосовали 8631 избиратель, которые по уважительным причинам не смогли прийти на избирательные участки в день голосования. Кроме того, досрочно проголосовали 40 избирателей в труднодоступных и отдалённых местностях Ловозерского и Терского районов. Всего досрочно проголосовали 8671 человек.

На всех избирательных участках области присутствовали 232 наблюдателя, от которых жалоб на нарушения выборного законодательства в избирком региона не поступало.

Замещены все 129 депутатских мандатов. Во всех муниципальных образованиях, кроме Мончегорска, выборы прошли по мажоритарной избирательной системе. В Мончегорске – по смешанной (10 мандатов – единый округ, 15 – одномандатные округа).

В выборах приняли участие всего 28,68% избирателей (минимальная явка - 17,75% (г.п. Молочный), максимальная явка - 46,62% (г.п. Туманный).

Жалоб в ТИК и избирком региона не поступало.

Фото: https://vk.com/izbirkom51?z=photo-206140181_457240242%2Falbum-206140181_