Мурманская область. Арктика (16+)24.04.26 15:00

В Выборге прошло заседание постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму

В работе комитета приняли участие депутаты Мурманской областной Думы Михаил Павлов и Анна Гришко. Заседание вёл заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко.

Парламентарии рассмотрели порядка 15 вопросов. Среди них – разработка национального проекта в сфере сохранения объектов культурного наследия РФ и изменение порядка изъятия объектов культурного наследия у собственников объектов.

Представители региональных парламентов обменялись опытом работы по поддержке, продвижению и реализации инициатив в сфере туризма.

Депутаты также заслушали информацию коллег из Вологодской области о проделанной работе по введению понятия «гастрономический туризм» в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Согласно новому определению «гастрономический туризм – туризм, основной целью которого является ознакомление с традиционной кухней определенного региона, национальности, народности, исследование уникальных особенностей региональной кухни, участие в кулинарных, дегустационных мероприятиях, посещение мест производства, переработки и реализации местных продуктов питания, включая возможность использования услуг по временному размещению туристов, организации питания, досуга, экскурсионного обслуживания и иных специализированных услуг».

Законодательная инициатива внесена на экспертизу в Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации.

Парламентарии обсудили и поддержали инициативу Заксобрания Ленинградской области о необходимости дополнительного регулирования отношений, связанных с оказанием услуг по сопровождению туристов (экскурсантов). Речь идёт о туристических тропах, которые «не требуют специального сопровождения» или называются маршрутами «без ограничений», поэтому к экскурсоводам не предъявляется требование об аттестации. Тем самым создаётся определенный риск, связанный с потенциально низким качеством предоставления услуги и с неспособностью таких инструкторов-проводников гарантированно обеспечить на маршруте должный уровень безопасности. Предлагается распространить требования обязательной аттестации инструкторов-проводников для работы на любых туристских маршрутах.

Вопрос будет вынесен на рассмотрение 69-й Конференции ПАСЗР.

 

 

Фото (Законодательное собрание Ленинградской области): https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34180/

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

