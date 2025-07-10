В выходной день в ЗАГСе встречали молодожёнов с песнями и караваем

Ежегодно 8 июля в России отмечается один из самых тёплых и светлых праздников, который подчеркивает важные человеческие ценности, такие как уважение, понимание, любовь и верность в семье. В этот день в Мурманске в Центральном сквере у ДКиНТ им. С.М. Кирова активисты МАУ МП «Молодёжь51» провели акцию, приуроченную к Дню семьи, любви и верности.

Любой желающий мог проверить свою эрудицию, ответив на вопросы о традициях и истории праздника. Участники, ответившие правильно, получили сувениры и цветы в награду. Также были подготовлены площадки с аквагримом и моделированием фигур из шариков.

А мурманский ЗАГС в День семьи любви и верности встречал молодожёнов песнями и караваем. Обычно по вторникам в отделе ЗАГС администрации города Мурманска на проспекте Ленина, 16а браки не регистрируются, но 8 июля учреждение сделало для молодожёнов исключение. Более того, рабочий день в ЗАГСе продлили до полуночи.

Помимо этого, все без исключения пары, вступающие в брак в День семьи, любви и верности, в фойе ЗАГСа встречали артисты городских учреждений культуры — Ленинского и Первомайского ДК, а также Дворца культуры «Судоремонтник». Так, хранители русского фольклора из музея «Рябиновый край» Ленинского ДК пели молодым величальные песни, подносили каравай и дарили традиционные подарки — рукодельных кукол.

Как сообщает администрация города Мурманска, праздник стал совместной инициативой отдела ЗАГС и работников культуры города. Как пояснила начальник отдела Ольга Елкина, подобные масштабные торжества для молодожёнов проходят в учреждении впервые.

Кроме поздравлений, все вступающие в брак от 18 до 49 лет вместе со штампом в паспорте получают «Сертификат молодожёнов» — документ на участие в губернаторской программе исследования и поддержки репродуктивного здоровья, входящей в проект «На Севере — малыш». Программа запущена 1 апреля и действует на всей территории Мурманской области.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30381&page=1