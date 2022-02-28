В выходные дни традиционную ярмарку «На Севере – Весна!» посетили более 3 тысяч гостей

В субботу в Мурманске на улице Воровского начала работу уже традиционная ярмарка «На Севере – Весна!». За два дня её посетили более 3 тысяч гостей.

«Ярмарка приурочена к встрече весны, Масленице и Международному женскому дню. В выходные и праздничные дни предусмотрена развлекательная программа для детей и взрослых. Также на площадке расположены тематические фотозоны, вкусная арктическая еда и товары от местных производителей», – отметил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис.

Режим работы весенней ярмарки, организованной АНО «Мурманконгресс», – ежедневно до 8 марта с 11.00 до 19.00.

«Всех желающих гостей и жителей города и Мурманской области приглашаем посетить такое, уже ставшее традиционным, праздничное мероприятие», – сказал глава региона.