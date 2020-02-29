В выходные дни в Мурманске продолжатся народные гулянья в честь Масленицы

В субботу, 29 февраля, на улице Самойловой на площадке фестиваля «На Севере – Масленица!» пройдут русские забавы, конкурсы, выступят творческие коллективы. С 11.00 начнёт работать дом рукоделия. Юные посетители смогут принять участие в мастер-классе по росписи пряников и испечь масленичных «жаворонков». Главным символом праздника станет трёхметровая фигура славянской богини Макоши, которую создал художник и архитектор Даниил Власов. В 18.00 территорию фестиваля охватит огненное шоу.

1 марта – день спектаклей. В 13.00 на площадке фестиваля «На Севере – Масленица!» Арктический театр представит импровизационное комедийное шоу «Выкрутасы». В 18.00 выступят артисты Дома культуры «Первомайский» со спектаклем «Куда пропали белые медведи…?».

Кроме того, в завершающие дни масленичной недели – 29 февраля и 1 марта – с 13.00 до 15.00 гостей праздника будут угощать оладьями, приготовленными в русской печи, и горячим чаем.

Праздничные мероприятия, посвященные Масленице, пройдут также на трёх площадках, расположенных в разных округах областного центра. 29 февраля в 14 часов на площади в районе дома № 101 по Кольскому проспекту развернётся традиционная ярмарка с угощениями и сувенирами. В это же время народные гулянья пройдут на территории детского городка «Сказка». В программе: игры для детей, народные песни, танцы. В 12 часов «Широкая Масленица» начнётся на площади у ДК «Судоремонтник» в районе Росляково.

1 марта, в воскресенье, праздничные гулянья развернутся в центре Мурманска на площади Пять Углов. Начало в 12.00. Гости смогут попробовать различные угощения: блинчики с морошковым вареньем, морсы из северных ягод, северную уху и многое другое. С 12.30 начнут работать игровые площадки «Зимние забавы», «Играй гармонь», «Мурманские солнышки», «Блинный забег», «Разгуляй», «Родной двор – родной город», «Саамский футбол». В 14 часов на главной сцене выступят лучшие творческие коллективы Мурманска, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.