В выходные дни в Мурманской области ожидается тёплая погода, временами дожди
Как сообщает Мурманское УГМС, 22 и 23 августа Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии обширного циклона, расположенного над Норвежским морем. В этот период ожидается тёплая погода, временами дожди.
24 и 25 августа циклон сместится в Баренцево море, под влиянием западного переноса тёплые воздушные массы переместятся на Архангельскую область, а в нашем регионе будет постепенно холодать.
Сегодня, 22 августа, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14º, днём +20+25º.
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Уровни воды на реках Мурманской области выше среднемноголетних уровней летне-осенней межени на 1-