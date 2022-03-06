В выходные Мурманская область отметит Масленицу

В эти выходные Заполярье отметит Масленицу – праздничные мероприятия для северян подготовили в областных и муниципальных учреждениях культуры. В большинстве муниципалитетов тематические мероприятия пройдут 6 марта.

В этот день в Кандалакшу в рамках федеральной акции «Культурные выходные» отправится передвижная детская библиотека: сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки приглашают на масленичные гуляния, которые начнутся в 13.00 на площади у гостиницы «Сполохи». В гости к жителям Кандалакши приедут герои любимых детских книг: Баба-яга, Скоморох, Весна, Медведь. Юные читатели и их родители познакомятся с историей и традициями празднования Масленицы на Руси. Ребята смогут проявить смекалку и ловкость, участвуя в различных народных играх, эстафетах и конкурсах, разгадают веселые «блинные» загадки, вспомнят пословицы и поговорки, частушки, стихи о Масленице и русских блинах. Для участников подготовлены розыгрыши, народные забавы и русские потешки, связанные с празднованием Масленицы на Руси.

Обширная праздничная программа ожидает жителей и гостей столицы Кольского Заполярья. В административных округах города Мурманска пройдут народные гулянья: концертные программы, ярмарки, спортивные состязания, тематические фотозоны и традиционные массовые игры.

Праздничные мероприятия также ждут жителей Умбы, Ковдора, Оленегорска, Заполярного и других муниципалитетов региона. Подробную информации о времени и месте проведения гуляний можно получить на ресурсах учреждений культуры Мурманской области.

6 марта народное гуляние, организованное сотрудниками Центра досуга молодёжи флотской столицы, пройдёт в североморском городском парке. С 11.00 начнёт работу торговая ярмарка. В 13.00 гости праздника смогут посетить историческую площадку. А в 13.45 от главного входа в городской парк ЗАТО г.Североморск стартует шествие ряженных. По его завершению начнётся театрализованная игровая программа «Встреча Масленицы», во время которой пройдёт награждение участников конкурса масленичных чучел «Сударыня Масленица» и сжигание чучела Масленицы.

Как сообщает региональное Министерство культуры, до 8 марта в центре Мурманска продолжит работу тематическая ярмарка «На Севере – весна». В эти выходные с 15.00 до 17.00 на ярмарке также будет организована праздничная программа.