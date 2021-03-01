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Мурманская область. Арктика (16+)01.03.21 15:30

В выходные на портал «Наш Север» поступило более 150 сигналов о неубранном снеге

С 20 по 26 февраля Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал почти 800 сообщений, которые северяне отправили на портал «Наш Север» и в социальных сетях.

Например, в блоке «Благоустройство» 44% сообщений касались некачественной уборки снега во дворах и на территориях общественного пространства (22%). Как доложила на оперативном совещании заместитель министра цифрового развития региона Александра Никипелова, местные власти оперативно реагировали на сигналы. Жителей оповещали о сроках проведения запланированной уборки дворовых территорий и результатах уже проведенной работы.

В блоке «Дороги» 27% сообщений связаны с очисткой от снежных масс муниципальных дорог. Остальные обращения касались в основном вопросов содержания и ремонта тротуаров, а также парковок автомобилей во дворах. Только за прошедшие два выходных дня на портал «Наш Север» поступило свыше 150 жалоб на неубранный снег.

«Для меня принципиально важно, чтобы полученные сообщения были отработаны, поэтому прошу ЦУР проводить контроль исполнения. Важно не количество поступивших и отправленных в работу сообщений, а результат, коллеги. По итогам проверок мы будем применять меры воздействия к тем, кто свои задачи не отработал», — подчеркнул по итогам доклада глава региона Андрей Чибис.

По-прежнему чаще всего обращения от граждан приходят по теме «Коронавирус» (40%), которые связаны с записью в лист ожидания на прививку от COVID-19. На втором месте блок вопросов в сфере ЖКХ. Наиболее часто северяне сигнализируют о проблемах с отоплением, затоплении подвалов и подъездов, об отсутствии холодной воды.

«На прошедшей неделе специалисты ЦУР зафиксировали рост числа сообщений о затоплении подвалов и подъездов. Часть проблем была связана с прорывами канализации, которые устранены. Остальные касались неисправного состояния инженерных сетей. Отработка данных проблем находится на контроле у ЦУР», — отметила Александра Никипелова.

В блоке «Здравоохранение» жители региона в основном интересовались сроками поставки оборудования в больницы различных муниципалитетов. В частности, в Кандалакшской ЦРБ не работает компьютерный томограф. Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, губернатор Андрей Чибис поручил региональному Минздраву в кратчайшие сроки решить вопрос с неисправным аппаратом.

Кроме того, специалисты ЦУР совместно с администрациями муниципалитетов продолжат проводить проверки качества отработки обращений, направленных через информационный портал «Наш Север» и соцсети. В отдаленных от областного центра населенных пунктах к работе привлекут волонтеров.

 

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