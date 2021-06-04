В выходные в Мурманске будет работать 2 выездных пункта вакцинации от COVID-19

5 и 6 июня с 14.00 до 19.00 часов северяне смогут сделать прививку от коронавируса в торговых центрах Мурманска.

Министерство здравоохранения Мурманской области организовало выездную вакцинацию от COVID-19 в секциях в ТЦ «Волна» на третьем этаже (ул. Ленинградская, 20/3) и в ТЦ «Плазма» (ул. Рогозерская, 4) на первом этаже. Организаторы рекомендуют воспользоваться тем входом в ТЦ «Плазма», который размещен ближе к выезду из города на трассу. Медицинский павильон располагается справа от входа, и оформлен плакатами. В ТЦ «Волна» необходимо подняться на третий этаж, повернуть направо от эскалатора и пройти практически до конца коридора. Секция, в которой оборудован мобильный пункт, также отмечена плакатом.

Предполагается, что прививочные пункты в торговых центрах будут работать регулярно по выходным.

Для вакцинации населения бригады получают два виды вакцины: «ГамКовидВак» («Спутник-V») и «КовиВак». Если на момент посещения пациентом прививочного пункта медики имеют в наличии два вида вакцины, то ее предлагают для выбора. Обращаем внимание, что наличие вакцины зависит от активности населения.

Где и когда сделать вторую прививку, и как получить медицинский документ о полном курсе вакцинации – сообщат специалисты мобильного пункта. Установленный период повторной вакцинации для вакцины «ГамКовидВак» («Спутник-V») – три недели, для «КовиВак» – две недели. Получить прививочный сертификат или справку о курсе вакцинации возможно только если курс вакцинации завершен, то есть пациенту сделаны обе аппликации, сообщает региональное Министерство здравоохранения.