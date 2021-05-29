Мурманская область. Арктика (16+)29.05.21 10:00
В выходные в Мурманске будет работать 3 мобильных пункта вакцинации от COVID-19
29 мая два специализированных автомобиля с бригадами Мурманского областного Центра специализированных видов медицинской помощи расположатся на площади Пять Углов. С 13.00 до 18.00 часов граждане смогут сделать прививку от коронавируса.
30 мая министерство здравоохранения Мурманской области организует выездную вакцинацию от COVID-19 на специализированной машине-лаборатории на проспекте Ленина, З4 (парковочная площадка у ТЦ «О кей» ) с 14.00 до 19.00 и в одной из секций в ТЦ «Волна» на третьем этаже (Ленинградская ул., 20/3) с 12.00 до 18.00.
Где и когда сделать вторую прививку и как получить медицинский документ о полном курсе вакцинации сообщат специалисты мобильного пункта, отмечает региональное Министерство здравоохранения.
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