В выходные в Мурманске будет работать 3 мобильных пункта вакцинации от COVID-19

29 мая два специализированных автомобиля с бригадами Мурманского областного Центра специализированных видов медицинской помощи расположатся на площади Пять Углов. С 13.00 до 18.00 часов граждане смогут сделать прививку от коронавируса.

30 мая министерство здравоохранения Мурманской области организует выездную вакцинацию от COVID-19 на специализированной машине-лаборатории на проспекте Ленина, З4 (парковочная площадка у ТЦ «О кей» ) с 14.00 до 19.00 и в одной из секций в ТЦ «Волна» на третьем этаже (Ленинградская ул., 20/3) с 12.00 до 18.00.

Где и когда сделать вторую прививку и как получить медицинский документ о полном курсе вакцинации сообщат специалисты мобильного пункта, отмечает региональное Министерство здравоохранения.