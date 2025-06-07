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Мурманская область. Арктика (16+)07.06.25 08:15

В выходные в Мурманске ожидается высокий класс пожарной опасности

7-9 июня в районе города Мурманска ожидается IV региональный класс пожарной опасности.

В связи с ожидающейся тёплой погодой администрация города Мурманска обращает внимание жителей на соблюдение мер пожарной безопасности, особенно при посещении парков, скверов, городских лесов.

Мурманчан просят воздержаться от использования открытого огня, сжигания мусора, травы и иных горючих материалов.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30160&page=1

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