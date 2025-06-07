Мурманская область. Арктика (16+)07.06.25 08:15
В выходные в Мурманске ожидается высокий класс пожарной опасности
7-9 июня в районе города Мурманска ожидается IV региональный класс пожарной опасности.
В связи с ожидающейся тёплой погодой администрация города Мурманска обращает внимание жителей на соблюдение мер пожарной безопасности, особенно при посещении парков, скверов, городских лесов.
Мурманчан просят воздержаться от использования открытого огня, сжигания мусора, травы и иных горючих материалов.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30160&page=1
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Каждый третий соискатель в ИТ-сфере – зумер: исследование «BIA Technologies» и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-
Последние комментарии
Константин Петрович
03.06.25 14:33
Что-то мне кажется, что я уже жил в такое счастливое время, а потом оказалось, что это было на бумаге.
Ольга
03.06.25 09:55
А в красивое количество получивших высокотехнологичную помощь тех, кто за свой счёт проходил исследования, тоже включили?
Людмила
02.06.25 15:54
Рецепт выписанный в Апатитах можно реализовать только в Мурманске в аптеке на Ленина,22. МРТ по полису можно пройти только в Мурманске, хотя в Апатитах есть центр МРТ. Талон к врачу можно заказать з
-Скоро в эфире13:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)13:35«Хорошие новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Северянам старшего поколения предлагают повысить уровень финансовой грамотности-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 4 копейки, евро теряет почти 27 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №3 Кольской АЭС переведён в резерв-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 июня-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Конференция ПАСЗР поддержала и ряд инициатив Мурманской областной Думы