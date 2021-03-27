Мурманская область. Арктика (16+)27.03.21 08:00
В выходные в Мурманской области будет тепло, но местами сильный ветер
Как сообщает Мурманское УГМС, 27-29 марта погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском и Гренландском морях. По Мурманской области ожидается местами порывистый ветер, 27 марта - без существенных осадков, 28 и 29 марта - временами осадки. Среднесуточная температура воздуха в этот период будет превышать климатическую норму на 2-6°.
Сегодня, 27 марта, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -2-7°, местами до -13°, днём +3+8°. Гололедица.
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