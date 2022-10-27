В Высоком капитально отремонтировали кровлю детского сада №14

В Высоком завершился капитальный ремонт крыши детского сада №14. Об этом сообщила региональный министр строительства Ирина Вабищевич.

«Кровля дошкольного учреждения находилась в неудовлетворительном техническом состоянии, из-за чего внутренние помещения заливало. По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса были выделены деньги на проведение ремонтных работ. Подрядчиком было демонтировано старое покрытие кровли, выполнена гидроизоляция и утепление кровельного пирога с последующим устройством слоев наплавляемого кровельного покрытия. Особое внимание было уделено примыканиям кровельного покрытия к стенам, парапетам и вентиляционным шахтам. Были предприняты все меры, чтобы никакая непогода была не страшна персоналу и воспитанникам детского сада», – отметила Ирина Вабищевич.

Как сообщает региональное Министерство строительства, поручение капитально отремонтировать кровлю детского сада №14 в Высоком Андрей Чибис дал в апреле 2022 года после внепланового визита в Оленегорск.

Фото: https://gov-murman.ru