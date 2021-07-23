В Высоком в рамках реновации ЗАТО после капитального ремонта сдан последний дом. Об этом сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Фёдор Денисов.

«Комплексным планом развития социальной и инженерной инфраструктур закрытых административно-территориальных образований и населенных пунктов Мурманской области с дислокацией военных формирований в Высоком планировалось провести капитальный ремонт четырёх многоквартирных домов. На днях подрядчик сдал последний объект. В доме №19 на улице Гвардейской приводили в порядок крышу. Работы проведены качественно и в срок», – отметил Фёдор Денисов.

Согласно проекту, подрядчик демонтировал существующее покрытие кровли и стяжку, сделал новую сборную стяжку из плоских листов и уложил в два слоя современное покрытие, а также отремонтировал вентшахты и будки выхода на кровлю. К сожалению, на этом объекте не обошлось без залитий. Нанесённый ущерб собственникам помещений возместит страховая компания, с которой у подрядчика заключён договор, отмечает региональное Министерство строительства.