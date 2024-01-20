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Мурманская область. Арктика (16+)20.01.24 09:30

В Выставочном зале города Мурманска открылась передвижная выставка «Жёны героев» регионального центра патриотического воспитания

Ранее она была размещена на базе молодёжного пространства «СОПКИ». По замыслу организаторов фотографии демонстрируют бремя и ответственность, которые ложатся на женские плечи. Выставка будет работать до 14 февраля.

Как сообщает администрация города Мурманска, на базе Выставочного зала города Мурманска продолжают работать выставки, которые могут посетить все желающие. Например, 20 января откроется экспозиция творческих работ Татьяны Блиновой, где будет представлены композиции из природного материала. В этот же день посетители увидят уникальную коллекцию значков Владимира Пяткина.

До 25 января мурманчане могут посетить выставку живописи и графики участников творческого объединения «Ультрамарин» (ЗАТО г. Североморск). Каждый этюд позволяет зрителю окунуться в сказочный мир, где нет места суете и шуму городской жизни.

27 января любители живописи смогут познакомиться с картинами Андрея Чепурнова.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26523&page=1

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