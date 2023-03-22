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Мурманская область. Арктика (16+)22.03.23 19:10

В Выставочном зале города Мурманска открылась персональная выставка Валентины Шмарук «Красота спасёт мир»

Большую часть своей творческой жизни Валентина Федоровна отдала вышивке. Техники самые разные — вышивка крестом, гладью и бисером. Ещё одно увлечение мастерицы — флористика.

Валентина Шмарук — постоянный участник областных и городских мероприятий. Ее работы неоднократно экспонировались в музеях и выставочных залах Мурманской области, Республики Карелия и Краснодарского края.

Посетить персональную выставку «Красота спасёт мир» можно до 20 апреля.

Как сообщает администрация города Мурманска, в эту пятницу состоится торжественное открытие выставки «Добрые цвета моего мира». Автор работ Галина Ампирова увлеклась живописью, вдохновившись историями жизни Анри Руссо, Поля Гогена и Анны Мозес.

Сейчас работы художницы хранятся в частных коллекциях Санкт-Петербурга, Мурманска, Краснодара, Набережных Челнов.

В экспозицию «Добрые цвета моего мира» вошло 45 произведений автора. Выставка расположится на втором этаже ГДЦ «Арктика» и будет работать до 24 апреля.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24641&page=1

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