В выставочном зале историко-краеведческого музея Кировска открылась экспозиция «ZaСВОих»

Инициатива создания постоянной выставки принадлежит действующему офицеру, старшему лейтенанту Евгению Старовойтову, который в настоящее время защищает нашу Родину.

В зале представлены различные экспонаты, включая боевую атрибутику, форму, награды, окопные свечи и сети. Также установлено интерактивное оборудование, позволяющее посетителям получать важную информацию о специальной военной операции.

Как сообщает vk.ru/wall, экспозиция будет работать в стационарном режиме в часы работы выставочного зала, что позволит всем желающим ознакомиться с подвигами наших земляков и их вкладом в защиту Отечества. (12+)

Фото: https://vk.com/opershtab_murman?ysclid=mlo1n6irtk540945696&z=photo-192959349_457255238%2Fwall-192959349_39707