В Выставочном зале Мурманска откроется выставка «Любовь к жизни»

3 февраля в 17.00 в Выставочном зале Мурманска состоится торжественное открытие выставки живописи и графики Джуманазара Чориева «Любовь к жизни».

Чориев Джуманазар Абдулназарович родился в 1999 году в Хатлонской области Республики Таджикистан. Его отец был художником и, наблюдая как тот рисует, у Джуманазара с ранних лет появилась любовь и непреодолимая тяга к рисованию.

После окончания средней школы, в 2017 году, он поступил в Институт Изобразительного искусства и дизайна Таджикистана (г. Душанбе) на отделение искусства и черчения. Через полтора года перевёлся на отделение станковой живописи и в 2021 году окончил его.

Во время учёбы в вузе дополнительно окончил курс графики и книжной миниатюры, а также курс скульптуры и лепнины.

В экспозицию выставки вошло 25 работ автора.

Выставка работает с 3 февраля по 2 марта. Вход свободный.