В январе 2022 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась на 0,8 процентного пункта и составила 43,0%

Мурманскстатом опубликован доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-феврале 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения нашего региона.

В докладе широко представлена информация по промышленному производству, внутренней и внешней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, заработной плате, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

Как сообщает статистическое ведомство нашего региона, в январе 2022 года 135 организаций (57,0% от общего количества) получили прибыль в размере 44,0 млрд рублей, 102 организации (43,0%) имели убыток на сумму 3,8 млрд рублей.

В январе 2022 года доля убыточных организаций по сравнению с январём 2021 года увеличилась на 0,8 процентного пункта и составила 43,0%.

По состоянию на конец января 2022 года суммарная задолженность по обязательствам организаций увеличилась по сравнению с уровнем на конец января 2021 года на 7,6%, по сравнению с уровнем на конец декабря 2021 года – на 10,4% и составила 675,3 млрд рублей, из неё просроченная – 16,0 млрд рублей, или 2,4% общей суммы задолженности (на конец января 2021 года – 1,9%, на конец декабря 2021 года – 2,6%).

Кредиторская задолженность по состоянию на конец января 2022 года составила 245,4 млрд рублей, из неё просроченная – 15,5 млрд рублей, или 6,3% от общей суммы кредиторской задолженности (на конец января 2021 года – 3,4%, на конец декабря 2021 года – 6,9%).

Дебиторская задолженность по состоянию на конец января 2022 года составила 388,7 млрд рублей, из неё просроченная – 30,1 млрд рублей, или 7,7% от общего объёма дебиторской задолженности (на конец января 2021 года – 7,9%, на конец декабря 2021 го-да – 6,9%).