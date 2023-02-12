Мурманская область. Арктика (16+)12.02.23 13:00
В январе 2023 года грузооборот морских портов Арктического бассейна сократился на 2,5%
Грузооборот морских портов России в январе 2023 года увеличился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 74,9 миллиона тонн.
Как сообщает Росморречфлот, в том числе объём перевалки сухих грузов вырос на 10,6%, до 34,3 миллиона тонн, наливных – вырос на 5%, до 40,6 миллиона тонн.
Грузооборот морских портов Арктического бассейна сократился на 2,5%, составив 8,3 миллиона тонн, из них сухих грузов — 2,3 миллиона тонн (+4,4%), наливных грузов — 6 миллионов тонн (-5%).
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