В январе 2023 года грузооборот морских портов Арктического бассейна сократился на 2,5%

Грузооборот морских портов России в январе 2023 года увеличился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 74,9 миллиона тонн.

Как сообщает Росморречфлот, в том числе объём перевалки сухих грузов вырос на 10,6%, до 34,3 миллиона тонн, наливных – вырос на 5%, до 40,6 миллиона тонн.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна сократился на 2,5%, составив 8,3 миллиона тонн, из них сухих грузов — 2,3 миллиона тонн (+4,4%), наливных грузов — 6 миллионов тонн (-5%).