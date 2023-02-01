Мурманская область. Арктика (16+)01.02.23 12:45
В январе 2023 года на Северном бассейне общий вылов вырос 6%
Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, к концу января 2023 года российские рыбаки добыли 365 тысячи тонн – на 8,1%, или на 27,2 тысячи тонн, больше уровня предыдущего года.
На Северном бассейне общий вылов вырос 6% и достиг 29,2 тысячи тонн. Трески добыто 17,2 тысячи тонн, пикши – 10,2 тысячи тонн.
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи российским флотом составил 18,4 тысячи тонн.
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