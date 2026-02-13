В январе 2026 года грузооборот порта Мурманск составил 4,5 млн тонн (+3,3%)

По информации, имеющейся в распоряжении Ассоциации морских торговых портов, грузооборот морских портов России в январе 2026 года уменьшился на 7,0% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 66,9 млн тонн.

Объём перевалки сухогрузов составил 31,0 млн тонн (-10,4%), в том числе: угля – 13,6 млн тонн (-11,2%), зерна – 3,4 млн тонн (-14,5%), грузов в контейнерах – 4,1 млн тонн (-10,9%), минеральных удобрений – 3,8 млн тонн (-3,3%), чёрные металлы – 1,7 млн тонн (-20,9%), руда – 1,1 млн тонн (+7,0%), грузы на паромах — 0,8 млн тонн (+37,9%).

Объём перевалки наливных грузов составил 35,9 млн тонн (-3,8%), в том числе сырой нефти – 21,5 млн тонн (+1,4%), нефтепродуктов – 10,4 млн тонн (-10,9%), сжиженного газа – 3,5 млн тонн (+1,2%), пищевые грузы – 0,3 млн тонн (-50,5%).

Экспортных грузов перегружено 54,2 млн тонн (-5,9%), импортных грузов – 3,1 млн тонн (-13,9%), транзитных – 3,8 млн тонн (-26,8%), каботажных – 5,8 млн тонн (+5,0%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 8,2 млн тонн (+9,8%), из них объём перевалки сухих грузов составил 1,4 млн тонн (-25,2%), наливных грузов - 6,8 млн тонн (+21,0%).

Грузооборот порта Мурманск составил 4,5 млн тонн (+3,3%), Сабетта – 2,9 млн тонн (+19,8%), Варандей – 0,5 млн тонн (+40,0%) и Архангельск – 0,1 млн тонн (-32,5%).