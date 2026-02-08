В январе 2026 года из Мурманской области отправлено на экспорт 7380,5 тонны рыбной продукции, большая часть в страны ЕС

Государственными инспекторами Североморского межрегионального Управления Россельхознадзора в январе 2026 года был осуществлен контроль и оформлено для отправки на экспорт 7380,5 тонны рыбы и морепродукции из Мурманской области.

Как сообщает fsvps.gov.ru, продукция была экспортирована в страны Евросоюза, Китай, Южную Корею, ОАЭ и другие страны. Большая часть продукции – 3221,6 тонны направлена в страны Европейского союза.

В Китай направлено около 2915,1 тонны рыбы и рыбопродукции, а также 27 тонн живого камчатского краба.

Все партии досмотрены на предмет соответствия продукции и транспортного средства установленным ветеринарно-санитарным требованиям, по результатам контроля оформлены ветеринарные сопроводительные документы.