В январе-апреле 2024 года на 12,7% вырос пассажиропоток аэропорта «Мурманск»

В январе-апреле текущего года пассажиропоток аэропорта «Мурманск» составил 480,7 тысячи человек. Как сообщает пресс-служба аэропорта, за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 426,5 тысячи человек. Рост составил 12,7%.

В апреле мурмашинский аэропорт обслужил 112,9 тысячи пассажиров, что на 12% больше, чем в апреле прошлого года. Напомним, по итогам 2023 года аэропорт «Мурманск» обслужил 1,435 млн человек, что на 10% превысило показатели 2022 года.

В настоящее время регулярные рейсы из Мурманска осуществляют десять авиакомпаний.