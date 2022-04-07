В январе-феврале 2022 года в Мурманской области отмечается рост ввода в эксплуатацию жилых помещений

Мурманскстатом опубликован доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-феврале 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения нашего региона.

В докладе широко представлена информация по промышленному производству, внутренней и внешней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, заработной плате, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

Например, как сообщает статистическое ведомство, объём работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в январе-феврале 2022 года составил 9093,1 млн рублей, или 119,9% к соответствующему периоду предыдущего года, в феврале 2022 года – 5523,9 млн рублей или 156,0%.

В январе-феврале 2022 года введено в эксплуатацию в установленном порядке 20,9 тысячи кв. метров жилых помещений (в январе-феврале 2021 года – 14,1 тысячи кв. метров), в том числе индивидуальными застройщиками (за счёт собственных и привлечённых средств) – 10,5 тысячи кв. метров, или 50,2% от общего ввода жилья.