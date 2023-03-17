В январе-феврале 2023 года перевозки гружёных контейнеров на ОЖД сократились на 6,4%

Перевозки груженых контейнеров во всех видах сообщения на Октябрьской железной дороге (ОЖД) сократились в январе-феврале 2023 года на 6,4% к аналогичному периоду прошлого года и составили 54,8 тысячи TEU. В них было отправлено более 1 млн тонн различных грузов (+9,7%).

Как сообщает пресс-служба ОЖД, основу контейнерного грузопотока составили бумага, химические и минеральные удобрения, лесные грузы, цветная руда, строительные грузы.

За два месяца на магистрали было перевезено в контейнерах: 14,6 тысячи бумаги TEU (+8,8% к аналогичному периоду прошлого года); 10,7 тысячи TEU химических и минеральных удобрений (рост в 2 раза); 5,6 тысячи TEU лесных грузов (рост в 1,7 раза); 3,8 тысячи TEU остальных продовольственных товаров (+6%); 3,4 тысячи TEU цветной руды и серного сырья (-9,2%); 2,5 тысячи TEU строительных грузов (рост в 1,3 раза); 1,3 тысячи TEU картофеля, овощей и фруктов (рост в 1,4 раза); 1,1 тысячи TEU нефти и нефтепродуктов (-17,4%).