В январе годовая инфляция в Мурманской области ускорилась

Годовая инфляция в Мурманской области в январе 2024 года составила 9,0% после 7,9% месяцем ранее. На динамику повлияли высокая потребительская активность, а также возросшие издержки производителей и поставщиков.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, годовой рост цен на продукты питания ускорился по сравнению с предыдущим месяцем. Повышенный спрос на услуги кафе и ресторанов из-за увеличения турпотока в регион привёл к тому, что цены на их продукцию в январе росли быстрее, чем в декабре. Из-за увеличения затрат кондитеров на импортное сырьё и логистику выросли цены на шоколад и выпечку.

«Отечественные производители продолжили переносить в цены возросшие расходы на закупку импортного сырья и материалов. Поэтому в январе рост цен на парфюмерию, косметику и мебель в годовом выражении в регионе был сильнее декабрьских значений», – прокомментировала начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Наталья Сабина.

Ускорение годового темпа роста цен на услуги было связано прежде всего со стоимостью авиабилетов. В январе цены на них росли быстрее, чем месяцем ранее. Основные причины – высокий спрос на туристические поездки в регион и рост издержек авиаперевозчиков.

Для устойчивого возвращения инфляции к цели Банку России потребуется поддерживать жёсткие денежно-кредитные условия продолжительное время. По прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.