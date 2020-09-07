Региональное Министерство экономического развития разместило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь–июль 2020 года.

Как сообщает ведомство, в январе-июле текущего года индекс промышленного производства в Мурманской области составил 98,6% относительно соответствующего периода 2019 года (в среднем по России – 95,8%).

Отсутствие роста обусловлено преимущественно снижением выпуска железорудного концентрата, сокращением объёмов рыбопеработки, проведением пуско-наладочных работ на производстве рафинированного никеля.

В рамках борьбы с распространением вируса системообразующие предприятия Мурманской области предпринимают необходимые меры по защите своих сотрудников и сохраняют производственные процессы в штатном режиме.

В июле относительно июля 2019 года зафиксирован рост промышленного производства на 3,2% (в среднем по России снижение на 8%).

Цены производителей промышленных товаров по сравнению с январем-июлем 2019 года снизились на 0,3%, в том числе на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке, – на 7,9%, на экспорт – выросли на 8,7%, что в некоторой степени обусловлено изменением курса рубля, а также благоприятной конъюнктурой рынка на отдельные виды продукции.