В январе-мае 2026 года грузооборот морских торговых портов на Арктическом бассейне вырос на 14,2%

Грузооборот морских торговых портов России в январе-мае 2026 года составил 369630 тысяч тонн, или 103,7% от уровня предыдущего года.

Грузооборот морских торговых портов России в январе-мае 2026 года составил 369630 тысяч тонн, или 103,7% от уровня предыдущего года.

Как отмечает morcenter.ru, выросла перевалка во всех бассейнах, кроме Балтийского (-4,7%): в Каспийском (+51,7%), Арктическом (+14,2%), Дальневосточном (+8,8%) и Азово-Черноморском (+3,1%).

В экспортном направлении отправлено 290602,8 тысячи тонн (103,5%), каботажных грузов перевалено 33888,6 тысячи тонн (121,6%). Транзит снизился на 8,2% (до 27740 тысячи тонн). Перевалка импорта (17398,6 тысячи тонн) сократилась на 0,8%.

Перевалка сухогрузов увеличилась на 6,1% - до 182138,8 тысячи тонн. Перевалка грузов в контейнерах составила 101,2% от уровня прошлого года. Перевалка контейнеров в ДФЭ составила 2288589 единиц (99,2%).

Перевалка наливных грузов увеличилась на 1,5% - до 187491,2 тысячи тонн. Перегрузка сжиженного газа и нефти увеличилась, остальных наливных грузов – сократилась.

Инфографика: https://morcenter.ru/news/gruzooborot-morskih-torgovyh-portov-rossii-v-yanvare-mae-2026-goda