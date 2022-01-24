Мурманская область. Арктика (16+)24.01.22 15:30
В январе-ноябре 2021 года в Мурманской области вырос оборот общественного питания
В Мурманской области оборот общественного питания в январе-ноябре 2021 года составил 15273,2 млн рублей, или 136,4% к соответствующему периоду предыдущего года. В ноябре 2021 года – 1570,8 млн рублей, или 142,8%.
Как сообщает Мурманскстат в докладе «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-ноябре 2021 года», оборот оптовой торговли в январе–ноябре 2021 года составил 158989,0 млн рублей, или 128,2% к соответствующему периоду предыдущего года, в ноябре 2021 года – 15081,9 млн рублей, или 121,3%. В этот период оборот оптовой торговли на 76,5% формировался организациями оптовой торговли, который составил 121684,7 млн рублей, или 120,8% к январю-ноябрю 2020 года.
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