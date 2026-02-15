В январе-ноябре 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась на 5,4 процентного пункта и составила 42,4%

Как сообщает Мурманскстат, в январе-ноябре 2025 года организациями нашего региона получено 97,8 млрд рублей прибыли и 26,5 млрд рублей убытка (в январе-ноябре 2024 года – соответственно 136,3 млрд рублей и 104,7 млрд. рублей).

Совокупный сальдированный финансовый результат деятельности организаций Мурманской области сложился в размере 71,3 млрд рублей прибыли (по отношению к уровню января– октября 2024 года возрос в 2,3 раза).

В общем количестве организаций доля убыточных по отношению к уровню января-ноября 2024 года увеличилась на 5,4 процентного пункта и составила 42,4%.

По предварительным данным Мурманскстата, индекс промышленного производства в 2025 году по сравнению с 2024 годом составил 88,6%. По видам экономической деятельности наибольшее снижение показали производство прочих транспортных средств и оборудования, производство пищевых продуктов и обрабатывающие производства.