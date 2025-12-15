В январе-ноябре 2025 года грузооборот порта Мурманск снизился на 8,7%

Грузооборот морских портов России за 11 месяцев 2025 года составил 808,7 млн тонн, что на 0,9% ниже, чем за аналогичный период 2024 года.

По данным АСОП, объём перевалки сухогрузов составил 403,7 млн тонн (-0,9%), в том числе: угля – 187,0 млн тонн (+7,6%), грузов в контейнерах – 49,1 млн тонн (-2,6%), минеральных удобрений – 42,1 млн тонн (+7,6%), зерна – 46,5 млн тонн (-34,2%), чёрные металлы – 21,2 млн тонн (+22,2%), руда – 14,4 млн тонн (+32,4%), грузы на паромах — 7,6 млн тонн (+2,2%).

Объём перевалки наливных грузов составил 405,0 млн тонн (-0,7%), в том числе сырой нефти – 251,7 млн тонн (+2,1%), нефтепродуктов – 110,8 млн тонн (-7,4%), сжиженного газа – 33,8 млн тонн (+3,7%), пищевые грузы – 5,2 млн тонн (-11,4%).

Экспортных грузов перегружено 635,6 млн тонн (-1,3%), импортных грузов – 37,7 млн тонн (-3,5%), транзитных – 66,9 млн тонн (+12,1%), каботажных – 35,7 млн тонн (-10,9%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 80,4 млн тонн (-5,5%), из них объём перевалки сухих грузов составил 20,1 млн тонн (-17,3%), наливных грузов - 60,3 млн тонн (-0,7%).

Грузооборот порта Мурманск составил 43,5 млн тонн (-8,7%), Сабетта – 26,6 млн тонн (+0,1%), Варандей – 4,2 млн тонн (-9,8%) и Архангельск – 2,1 млн тонн (-15,0%).