Единовременные выплаты получат все сотрудники бюджетной сферы. Некоторые категории меньше, некоторые больше, но получат все - Андрей Чибис«Путевка в жизнь»: в Кировске после масштабной реконструкции открыли культурный центр «Большевик»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)15.12.25 15:00

В январе-ноябре 2025 года грузооборот порта Мурманск снизился на 8,7%

Грузооборот морских портов России за 11 месяцев 2025 года составил 808,7 млн тонн, что на 0,9% ниже, чем за аналогичный период 2024 года.

Как сообщает Ассоциация морских торговых портов, грузооборот морских портов России за одиннадцать месяцев 2025 года уменьшился на 0,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 808,7 млн тонн.

По данным АСОП, объём перевалки сухогрузов составил 403,7 млн тонн (-0,9%), в том числе: угля – 187,0 млн тонн (+7,6%), грузов в контейнерах – 49,1 млн тонн (-2,6%), минеральных удобрений – 42,1 млн тонн (+7,6%), зерна – 46,5 млн тонн (-34,2%), чёрные металлы – 21,2 млн тонн (+22,2%), руда – 14,4 млн тонн (+32,4%), грузы на паромах — 7,6 млн тонн (+2,2%).

Объём перевалки наливных грузов составил 405,0 млн тонн (-0,7%), в том числе сырой нефти – 251,7 млн тонн (+2,1%), нефтепродуктов – 110,8 млн тонн (-7,4%), сжиженного газа – 33,8 млн тонн (+3,7%), пищевые грузы – 5,2 млн тонн (-11,4%).

Экспортных грузов перегружено 635,6 млн тонн (-1,3%), импортных грузов – 37,7 млн тонн (-3,5%), транзитных – 66,9 млн тонн (+12,1%), каботажных – 35,7 млн тонн (-10,9%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 80,4 млн тонн (-5,5%), из них объём перевалки сухих грузов составил 20,1 млн тонн (-17,3%), наливных грузов - 60,3 млн тонн (-0,7%).

Грузооборот порта Мурманск составил 43,5 млн тонн (-8,7%), Сабетта – 26,6 млн тонн (+0,1%), Варандей – 4,2 млн тонн (-9,8%) и Архангельск – 2,1 млн тонн (-15,0%).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Цифровые навыки и рост зарплат на 13%: как изменилась профессия грузчика в Мурманской области
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)
-PRO Деньги (16+)Единовременные выплаты получат все сотрудники бюджетной сферы. Некоторые категории меньше, некоторые больше, но получат все - Андрей Чибис-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 34 копейки, доллар теряет 28 копеек-PRO Энергетику (18+)Правительство России выделит дополнительно 550 млн рублей на закупку топочного мазута для Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане напоминают о необходимости своевременной расчистки детских площадок от снега-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»