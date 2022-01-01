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Мурманская область. Арктика (16+)01.01.22 17:00

В январе-ноябре естественная убыль населения РФ увеличилась на 64%

Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в России в январе-ноябре 2021 года выросла на 64% по сравнению с январем-ноябрем 2020 года, составив 945,1 тысячи человек (против 574,9 тысячи человек годом ранее), сообщил Росстат.

Число родившихся в январе-ноябре 2021 года снизилось на 1,6% - до 1 млн 284,9 тысячи с 1 млн 306,4 тысячи в январе-ноябре 2020 года. Число умерших в РФ в январе-ноябре 2021 года увеличилось на 18,5% - до 2 млн 230,0 тысяч человек с 1 млн 881,2 тысячи в январе-ноябре 2020 года.

В ноябре 2021 года родилось 114 тысячи 997 детей - рост на 1,8% по сравнению с ноябрем 2020 года.

Умерло в ноябре 2021 года 257 тысячи 292 человека - рост на 17% по сравнению с ноябрем 2020 года.

Естественная убыль населения в ноябре 2021 года составила 142 тысячи 315 человек - рост на 33% к ноябрю 2020 года.

Как сообщалось, естественная убыль населения в РФ в 2020 году увеличилась более чем в 2 раза - до 688,7 тысячи человек с 316,2 тысячи человек в 2019 году. Этот показатель стал максимальным с 2005 года - тогда естественная убыль населения составила 846,6 тысячи человек.

По оценке Росстата, численность постоянного населения РФ на 1 ноября 2021 года (на 1 декабря ещё нет данных) составила 145,7 млн человек, сократившись с начала года на 482,4 тысячи человек. Миграционный прирост за январь-октябрь на 39,9% компенсировал естественную убыль населения.

По предварительной оценке, численность населения Мурманской области на 1 октября 2021 года (более свежих данных ещё нет) составила 727,0 тысяч человек и уменьшилась с начала года на 5,9 тысячи человек (на 0,8%).

За первые девять месяцев текущего года в Мурманской области родились 4512 человек (за этот же период 2020 года – 4847), умерли 8469 северян (за этот же период 2020 года – 6949). Естественная убыль составила 3957 человек (за этот же период 2020 года -2102). Миграционное снижение, как сообщает Мурманскстат, за январь-сентябрь 2021 года составила 1902 человека (за этот же период 2020 года – 2897). За девять месяцев текущего года в Мурманскую область прибыли 21479 человек (21404), покинули наш регион 23381 человек (за этот же период 2020 года – 24301).

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