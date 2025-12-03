В январе-ноябре ООО «Мурманский балкерный терминал» снизил перевалку грузов почти на 30%

ООО «Мурманский балкерный терминал» в январе-ноябре 2025 года обработало 2,6 млн тонн грузов. Как сообщила пресс-служба компании, за 11 месяцев прошлого года терминал перевалил 3,7 млн тонн грузов. Таким образом, показатель снизился на 29,7%.

В ноябре текущего года «МБТ» обработал 221,9 тысячи тонн грузов против 328,8 тысячи тонн в ноябре 2024 года (снижение в 1,5 раза).

Напомним, в октябре Мурманский морской торговый порт принял решение о реорганизации путем выделения ООО «Мурманский контейнерный терминал». В отдельное предприятие выделен один из грузовых районов торгового порта для работы с контейнерными грузами.

Как отмечается на телеграм-площадке «МБТ», с 1 декабря 2025 года будет повышен тариф на железнодорожные перевозки грузов на 10%, а с 2026 года — рост ставок на порожний пробег.

«Ни к чему хорошему это не приведёт», — считает Андрей Рыженков, директор по логистике и тарифному регулированию НТК.