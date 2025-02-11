В январе российские рыбаки добыли почти полмиллиона тонн водных биоресурсов, что на 4,5% меньше показателя прошлого года

Российский вылов водных биоресурсов на 3 февраля текущего года достиг 466,1 тысячи тонн (-4,5% к прошлому году). 90% вылова пришлось на Дальний Восток.

По данным ВАРПЭ, добыча по основным видам распределилась так: минтай — 269 тысяч тонн (-10,3% к прошлому году); сельдь тихоокеанская — 109,9 тысячи тонн (+15,3%); треска — 31,5 тысячи тонн (на уровне прошлого года); пикша — 3,4 тысячи тонн (-48,5%); шпрот — 4,5 тысячи тонн (+95,7%); сельдь балтийская — 3 тысячи тонн (+57,9%); хамса — 4,9 тысячи тонн (-18,3%).

Производство рыбопродукции составило 301,17 тысячи тонн, что на 7% меньше аналогичного показателя 2024 года. Около 177,5 тысячи тонн продукции доставлено в российские порты.