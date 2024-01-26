Мурманская область. Арктика (16+)26.01.24 12:30
В январе рыбаки Северного бассейна увеличили вылов на 2,2% - до 11,8 тысячи тонн
Рыбаки РФ к середине января выловили 187,7 тысячи тонн рыбы, что на 13,9% больше, чем годом ранее.
Как сообщает Росрыболовство, рыбаки Северного бассейна увеличили вылов на 2,2%, до 11,8 тысячи тонн. В том числе трески добыто 7 тысяч тонн (на 0,2 тысячи тонн меньше).
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки выловили 2,4 тысячи тонн рыбы, что на 39,3% меньше прошлогоднего. В том числе в зонах иностранных государств добыто 2,349 тысячи тонн (на 39,9% ниже показателей 2023 года).
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