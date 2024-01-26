В январе рыбаки Северного бассейна увеличили вылов на 2,2% - до 11,8 тысячи тонн

Рыбаки РФ к середине января выловили 187,7 тысячи тонн рыбы, что на 13,9% больше, чем годом ранее.

Как сообщает Росрыболовство, рыбаки Северного бассейна увеличили вылов на 2,2%, до 11,8 тысячи тонн. В том числе трески добыто 7 тысяч тонн (на 0,2 тысячи тонн меньше).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки выловили 2,4 тысячи тонн рыбы, что на 39,3% меньше прошлогоднего. В том числе в зонах иностранных государств добыто 2,349 тысячи тонн (на 39,9% ниже показателей 2023 года).