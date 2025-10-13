В январе-сентябре 2025 года грузооборот порта Мурманск снизился на 7,3%

Грузооборот морских портов РФ в январе-сентябре 2025 года уменьшился на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 653,4 млн тонн.

Как сообщает Ассоциация морских торговых портов (АСОП), объём перевалки сухогрузов в отчётный период составил 322,6 млн тонн (-3,2%), в том числе: угля – 150,8 млн тонн (+5,2%), грузов в контейнерах – 40,1 млн тонн (-1,9%), минеральных удобрений – 35,0 млн тонн (+8,8%), зерна – 32,1 млн тонн (-44,1%), чёрные металлы – 17,4 млн тонн (+24,0%), руда – 11,5 млн тонн (+36,6%), грузы на паромах — 6,1 млн тонн (+1,2%).

Объём перевалки наливных грузов снизился на 1,3% - до 330,8 млн тонн, в том числе сырой нефти – 204,9 млн тонн (+1,2%), нефтепродуктов – 92,9 млн тонн (-6,0%), сжиженного газа – 26,0 млн тонн (-1,6%), пищевые грузы – 4,1 млн тонн (-11,8%).

Экспортных грузов перегружено 512,3 млн тонн (-2,8%), импортных грузов – 30,9 млн тонн (-1,9%), транзитных – 56,1 млн тонн (+12,1%), каботажных – 54,1 млн тонн (-10,0%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 65,1 млн тонн (-6,5%), из них объём перевалки сухих грузов составил 16,8 млн тонн (-15,2%), наливных грузов - 48,3 млн тонн (-3,0 %).

Грузооборот порта Мурманск составил 36,3 млн тонн (-7,3%), Сабетта – 20,4 млн тонн (-6,5%), Варандей – 3,3 млн тонн (-12,0%) и Архангельск – 1,9 млн тонн (-10,6%).