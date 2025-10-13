Мурманская команда «Заполярье» вышла в финал Международной лиги КВНВ январе-сентябре 2025 года грузооборот порта Мурманск снизился на 7,3%
В январе-сентябре 2025 года прекращена деятельность 190,7 тысячи российских компаний, что на 20,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года

Количество коммерческих организаций, внесённых в госреестр РФ как вновь созданные, в январе-сентябре 2025 года составило 129,2 тысячи, что на 20,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года (163,1 тысячи).

Как сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ, в то же время количество коммерческих организаций, прекративших деятельность в связи с решением о ликвидации, в январе-сентябре 2025 года составило 19,7 тысячи, что на 16,2% меньше, чем за аналогичный период 2024 года (23,5 тысячи).

В том числе количество компаний, прекративших деятельность в январе-сентябре 2025 года в связи с ликвидацией в порядке банкротства, уменьшилось в сравнении с аналогичным периодом 2024 года на 9,1% - до 3,9 тысячи

Количество компаний, деятельность которых прекратилась в связи с исключением из госреестра по решению ФНС, в январе-сентябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года выросло на 27,5%, до 166,7 тысячи со 130,7 тысячи.

Налоговые органы на постоянной основе проводят работу по исключению из ЕГРЮЛ недействующих юрлиц (в течение 12 месяцев не представивших отчётности и не осуществлявших банковских операций), компаний с недостоверными сведениями.

Среди исключенных налоговиками из ЕГРЮЛ в январе-сентябре 2025 года как недействующие были исключено 19% (31,9 тысячи, снижение к прошлогоднему показателю на 5,7%), в связи с недостоверными сведениями - 54% (89,4 тысячи, рост на 11,8%).

Из ЕГРЮЛ в связи с решением учредителей субъектов малого или среднего предпринимательства о прекращении деятельности в январе-сентябре 2025 года были исключены 22,3 тысячи юрлиц, что на 31,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года (16,9 тысячи).

Количество компаний, прекративших деятельность в связи с реорганизацией, в январе-сентябре 2025 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 15,4%, до 4,3 тысячи, созданных в результате реорганизации, напротив, снизилось на 13,3%, до 1,3 тысячи.

По всем основаниям в январе-сентябре 2025 года прекращена деятельность 190,7 тысячи компаний, что на 20,7% больше, чем в январе-сентябре 2024 года (158 тысячи).

Согласно данным ФНС, общее количество действующих коммерческих компаний, сведения о которых содержатся в едином госреестре, в январе-сентябре 2025 года уменьшилось на 2,3% - до 2,563 млн с 2,623 млн (на 1 октября 2025 года снижение г/г на 2,2%).

Общее количество юрлиц, сведения о которых содержатся в госреестре, в январе-сентябре 2025 года уменьшилось на 1,9%, до 3,167 млн.

Последние комментарии

Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
Ira89
08.10.25 23:18
Не могу понять, что уважаемый глава региона имеет ввиду под словами "отток населения". Даже, если учесть, что из Кольского Заполярья стали меньше уезжать люди, то со смертностью и рождаемостью ничего
Комментарий к новости:Уникальный опыт региона по реализации комплексного плана развития «На Севере – жить!» представлен в Москве на II Международном симпозиуме «Создавая будущее»
