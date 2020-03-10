В январе текущего года общий долг компаний и граждан вырос

Долг нефинансового сектора и домашних хозяйств по банковским кредитам и выпущенным долговым ценным бумагам на 1 февраля 2020 года составил 61,1 трлн рублей, увеличившись за январь на 110,9 млрд рублей, или на 0,2%, главным образом за счёт прироста банковского кредитования домашних хозяйств, следует из статистики Банка России.

Долг нефинансового сектора в январе 2020 года сократился по сравнению с предыдущим месяцем на 35,3 млрд рублей и составил 41,9 трлн рублей. Это в основном было связано со снижением долга, выраженного в рублевых долговых ценных бумагах, на 71,2 млрд рублей, до 6,6 трлн рублей.

Годовой темп прироста задолженности нефинансовых организаций по рублевым банковским кредитам в январе продолжил замедляться и составил 5,6% против 8,1% месяцем ранее. Облигационный долг в рублях также демонстрировал снижение годовых темпов прироста с 11,8 до 10,4%.

В январе 2020 года произошло незначительное сокращение задолженности нефинансовых организаций по банковским кредитам в рублях — на 25,5 млрд рублей, или на 0,1%, до 29,1 трлн рублей. При этом в структуре долга нефинансовых организаций в рублях задолженность по банковским кредитам по-прежнему занимала преобладающую долю — 81,6%.

Долг домашних хозяйств за январь 2020 года увеличился на 146,2 млрд рублей, до 19,2 трлн рублей. Тем не менее годовой темп прироста задолженности домашних хозяйств по рублевым банковским кредитам продолжил снижаться и на 1 февраля 2020 года составил 16,8% (в начале года — 19,3%). Уровень валютизации кредитов домашних хозяйств оставался минимальным — 0,7%.