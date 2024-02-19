В январе в лидерах по росту цен в Мурманской области оказались овощи, стеклянная посуда и ветеринарные услуги

Мурманскстат опубликовал сведения об изменении потребительских цен и тарифов на товары и услуги в Мурманской области в январе 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем.

Как сообщает статистическое ведомство, по группам продовольственных товаров наибольшее увеличение цен отмечено на овощи (в среднем на 7,4%), яйца (на 6,3), фрукты и цитрусовые (на 5,1), говядину (на 2,6), рыбные консервы (на 2,4), кофе (на 2,3), масло и жиры (на 2,0), сыр (на 1,6), кондитерские мучные изделия (на 1,5), крупу и бобовые (на 1,4), колбасные изделия и продукты из мяса и птицы (на 1,1), мясные полуфабрикаты, питьевое молоко (на 1,0%).

В первом месяце текущего года снизились цены на фруктово-ягодные и мясные консервы (соответственно на 2,1% и 1,3%), сельди (на 1,7), мороженое (на 1,6), сахар (на 1,1), мороженую рыбу, кроме сельди (на 1,0%).

По группам непродовольственных товаров в магазинах Мурманской области в январе подорожали стеклянная посуда (на 4,5%), домашняя обувь (на 2,0), ювелирные изделия (на 1,9), медицинские товары (на 1,4), парфюмерно-косметические товары (на 1,3), мужская одежда, телерадиотовары (на 1,1), бумажно-беловые товары (на 1,0%).

Подешевели средства связи (на 2,0%), резиновая обувь (на 1,3%).

По группам услуг возросла стоимость услуг ветеринарных врачей (на 8,1%), пассажирского транспорта (на 6,3), ремонта, пошива одежды и обуви (на 6,7), банков (на 4,2), жилищных (на 3,8), правового характера (на 3,0), химчистки и прачечных (на 2,9), гостиниц (на 2,7), медицинских (на 1,6), организаций культуры (на 1,2), фотоателье (на 1,1%).

Снизилась стоимость услуг по подключению к сети Интернет (на 2,1%), в сфере зарубежного туризма (на 1,1%).

https://51.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/02199_2024_01.pdf