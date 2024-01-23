В январе в Мурманской области прошли региональные этапы всероссийских соревнований «Золотая шайба»

Первая игра прошла 10 января в Ледовом дворце Мурманска, после чего последующие матчи команды провели на апатитском льду. Хоккеисты играли в трёх возрастных категориях: 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014 годов рождения. Во всех возрастных группах участвовало 13 хоккейных команд.

Первыми на лёд вышли хоккеисты старшей возрастной группы. Победу одержала команда спортивной школы Сергея Фёдорова из Апатитов, в призёрах команды мурманчан «КСШОР-1» и «КСШОР-2».

Игры хоккейных команд младшей возрастной группы прошли с 15 по 18 января. Среди них лучшей стала команда спортивной школы Сергея Фёдорова – 1 из Апатитов. В призёрах «Горняк» из Оленегорска и «КСШОР» из Мурманска.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, заключительные игры провели хоккеисты средней возрастной группы с 18 по 20 января. Победу одержала также команда спортивной школы Сергея Фёдорова из Апатитов. В призёрах команда спортивной школы Сергея Фёдорова из Кировска и «КСШОР-1» из Мурманска.

Теперь победившие команды представят наш регион на всероссийских соревнованиях «Золотая шайба», которые у старшей группы пройдут в феврале в Ессентуках, а младшие и средние отправятся в апреле в Салават.

Фото: https://gov-murman.ru