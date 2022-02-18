В январе в Мурманской области рост цен на услуги замедлился

Годовая инфляция в Мурманской области в январе 2022 года составила 7,4%. При этом она по-прежнему оставалась ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе (8,9%) и России в целом (8,7%).

Как сообщает Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, в январе увеличились темпы прироста цен на продовольственные товары. Повлияли общие для всей страны факторы. Например, неблагоприятные погодные условия и рост издержек аграриев сказались на цене капусты. На стоимости импортных фруктов отразилось ослабление рубля.

Что касается непродовольственных товаров, то спрос, например, на автомобили по-прежнему выше предложения, сократившегося на фоне проблем с комплектующими на мировом рынке. Из-за этого годовой рост цен на легковые автомобили ускорился.

Темпы прироста цен в сегменте услуг, напротив, уменьшились – до 5,4% в январе с 6,5% месяцем ранее. Сдерживающее влияние оказало то, что год назад минимальный размер взноса на капитальный ремонт для жителей региона был значительно проиндексирован. В этом году он не изменился. Темпы удорожания авиабилетов замедлила высокая конкуренция между авиаперевозчиками ввиду ограничений на полёты по внешним направлениям. С учётом действий Банка России годовая инфляция снизится до 5,0%–6,0% в 2022 году и вернётся к цели – вблизи 4% в середине 2023 года.