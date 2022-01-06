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Мурманская область. Арктика (16+)06.01.22 11:30

В январе яркие концерты пройдут на сцене областной «Кировки»

В январе жителей и гостей столицы Кольского Заполярья ждут яркие концерты и спектакли в исполнении коллективов Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Традиционно в начале года на свой концерт мурманчан и гостей города приглашают участники хора «Встреча друзей», фольклорного ансамбля «Беломорье» и ансамбля украинской песни «Джерела». На этот раз он состоится 15 января в 15.00. Прозвучат Рождественские песни, колядки, лирические произведения, поморские плясовые, песни советских композиторов и украинские шуточные песни.

В 16.00 в этот же день состоится выступление «По следам Нового года» клуба авторской песни «Пять углов». В концерте прозвучат новогодние, зимние песни: «Падал снег» Петра Вегина и Виктора Попова, «Зима» Ольги Ясукевич и Александра Климовича, «У хороших людей» Льва Щеглова и Андрея Крючкова, «Новогодняя» Константина Тарасова, «Мандарин в руке» Марии Маховой и Владимира Полянцева, а также авторские песни Юрия Иванова, Александра Базанова и Александра Кимаева, стихи Александра Жарова и Елены Назаровой и многое другое.

16 января в 15.00 слушателей приглашают на концерт «Под сиянием Рождественской звезды» ансамбля народной песни «Любава». Рождественские концерты коллектива стали уже традиционными. Участники «Любавы» уже девять лет радуют мурманчан своим творчеством, а 2022 год станет для коллектива юбилейным. Гости «Кировки» услышат рождественские песни, казачьи романсы на стихи известных поэтов, духовные стихи и легенды, новые, а также давно полюбившиеся песни.

Как сообщает региональное Министерство культуры, 22 января в 16.00 заполярная «Кировка» ждёт всех на концерт «Ты промчи меня, зима!» ансамбля народной песни «Горенка» и фольклорного ансамбля «Потешенки». Каждый концерт этих коллективов похож на спектакль: с сюжетом и актёрами. Не стане исключением и предстоящее событие.

Приобрести билеты на концерты можно в кассах Дворца культуры им. С.М. Кирова, а также онлайн. Обращаем внимание, что все мероприятия пройдут при строгом соблюдении противоэпидемических норм.

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